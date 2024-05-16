



Airbus представил нечто среднее, между самолетом и вертолетом

Airbus Helicopters продемонстрировал экспериментальный полусамолет-полувертолет в поисках скорости в условиях обострения конкуренции за определение винтокрылых машин будущего.



Racer стоимостью 200 миллионов евро - это единственная демонстрационная модель, сочетающая традиционные верхние роторы с двумя пропеллерами, направленными вперед, в попытке совместить стабильность и скорость, сократив время реагирования для критически важных миссий, таких как поиск и спасение.



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"Есть миссии, в которых жизненно важен максимально быстрый доступ к зоне. Мы часто говорим о "золотом часе", - сказал агентству Reuters генеральный директор Airbus Helicopters Бруно Эвен, имея в виду время, которое считается наиболее критическим для оказания медицинской помощи.



Подобные конструкции могут быть предложены и для военных разработок, поскольку НАТО проводит масштабное исследование вертолетов нового поколения, хотя многое зависит от того, как планировщики определят будущие потребности.

