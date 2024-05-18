



Продолжительность жизни вырастет на 5 лет к 2050 году, несмотря на угрозы

Новые данные исследования Global Burden of Disease (GBD) 2021, опубликованные в журнале The Lancet, предсказывают значительный рост глобальной продолжительности жизни. Согласно прогнозам, мужчины будут жить на 4,9 года дольше, а женщины — на 4,2 года больше в период с 2022 по 2050 год. Эти результаты удивляют на фоне геополитических, метаболических и экологических угроз.



Самый большой прирост ожидается в странах с низкой текущей продолжительностью жизни, что поможет выровнять этот показатель по всему миру. Успех во многом связан с мерами общественного здравоохранения, которые предотвратили и улучшили выживаемость при сердечно-сосудистых заболеваниях, COVID-19 и ряде инфекционных и материнских заболеваний.



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Однако исследование также указывает на тревожную тенденцию: основное бремя болезней смещается к неинфекционным заболеваниям, таким как рак, диабет и хронические легочные болезни. Эти заболевания и связанные с ними риски, такие как ожирение, высокое давление и курение, будут играть ключевую роль в здоровье будущих поколений.



Несмотря на более длинную жизнь, многие люди будут проводить больше лет в состоянии плохого здоровья. Прогнозируемая глобальная продолжительность жизни увеличится с 73,6 года в 2022 году до 78,1 года в 2050 году, но ожидаемая продолжительность здоровой жизни вырастет лишь на 2,6 года — с 64,8 до 67,4 лет.



Доктор Крис Мюррей, председатель кафедры медицинских наук Вашингтонского университета, отметил, что сокращение разрыва в продолжительности жизни между регионами является позитивным знаком. Однако он подчеркнул, что борьба с поведенческими и метаболическими факторами риска остается ключом к дальнейшему снижению глобального бремени болезней.



Исследователи также предложили несколько сценариев для будущего, включая улучшение окружающей среды и детского питания, которые могут значительно снизить бремя болезней. Это подчеркивает важность продолжения усилий в этих областях для достижения лучших глобальных показателей здоровья к 2050 году.