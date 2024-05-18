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Microsoft отключит корпоративных пользователей из РФ от облачных продуктов
18.05.2024 12:10 Алина Груднева

Microsoft отключит корпоративных пользователей из РФ от облачных продуктов

Компания Microsoft начала отключать корпоративных пользователей из России от своих облачных продуктов.

Об этом говорится в сообщении Softline.

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"Microsoft утвердил список продуктов к отключению. Со вчерашнего вечера начались веерные остановки подписок, партиями отключают по 5-10 заказчиков", - сказано в сообщении.

Уточняется, что компания уведомила россиян о приостановке доступа к своим облачным продуктам  в начале марта. Речь идет о таких продуктах, как Teams, One drive, Azure, Office 365 M365, веб-службах, Excel, ключях на MS Visio и Office.

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