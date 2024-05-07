



Люди с двумя копиями гена риска имеют генетическую форму болезни Альцгеймера

Люди, которые являются носителями двух копий гена APOE4, практически гарантированно заболевают болезнью Альцгеймера и сталкиваются с ее симптомами в более раннем возрасте, сообщили ученые в исследовании, которое может переквалифицировать таких носителей в новую генетическую форму болезни, разрушающей разум.



По мнению исследователей, чье исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine, такая реклассификация может изменить исследования, диагностику и подходы к лечению болезни Альцгеймера.



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"Благодаря этим данным мы говорим, что, возможно, речь идет о генетической форме этого заболевания, а не просто о признаках фактора риска", - сказал журналистам на брифинге соавтор исследования Стерлинг Джонсон из Исследовательского центра болезни Альцгеймера при Университете Висконсина.



Ученые уже три десятилетия знают, что у людей с двумя копиями варианта гена APOE4 риск развития заболевания значительно выше, чем у людей с наиболее распространенной версией гена APOE, известной как APOE3. Примерно 2-3 % населения в целом или 15 % людей с болезнью Альцгеймера имеют две копии варианта APOE4.



"Это исследование добавляет убедительные данные, свидетельствующие о том, что люди с двумя копиями этого гена почти гарантированно заболеют болезнью Альцгеймера, если проживут достаточно долго, и что болезнь Альцгеймера у них разовьется раньше, чем у людей без этого гена", - говорит профессор Тара Спайрс-Джонс, исследователь болезни Альцгеймера из Эдинбургского университета, которая не принимала участия в исследовании.

