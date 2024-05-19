



Иордания: Израиль нужно привлечь к ответственности за "военные преступления"

Иордания потребовала проведения международного расследования относительно "многочисленных военных преступлений" Израиля.



Такое заявление сделал министр иностранных дел королевства Айман Сафади во время пресс-конференции с главой агентства ООН по делам палестинских беженцев.



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Он заявил, что Амман требует проведения международного расследования "множества военных преступлений" Израиля во время войны между Еврейским Государством и ХАМАСом.



По словам Сафади, "виновные" в "задокументированных преступлениях" должны быть привлечены к ответственности.

