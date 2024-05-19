



Польша хочет получить кредит для строительства "железного купола" в ЕС

Польша хочет получить в кредит 130 миллионов долларов для строительства европейской версии "железного купола".



Такое заявление сделал премьер-министр страны Дональд Туск.



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По его словам, соответствующие деньши Польша хочет получить в качестве кредита от Европейского инвестиционного банка.



Туск напомнил об опыте Украины и Израиля о том, что одна страна не может самостоятельно гарантировать собственную безопасность воздушного пространства.