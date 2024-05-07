



Бывший муж Бритни Спирс переживает из-за ее драки с новым бойфрендом

Бывший муж Бритни Спирс Сэм Асгари переживает из-за драки поп-принцессы с ее новым партнером в отеле.



По словам инсайдеров, которые знают Сэма, он обеспокоен тем, что его бывшая жена окружила себя не позитивными людьми.



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"Сэм всегда питал слабость к Бритни, всегда будет ее защищать. Он надеется, что с ней все в порядке. Он уже проходил этот путь со Спирс раньше", - сообщил источник.



Напомним, что на днях Спирс увезли из отеля в карете скорой помощи. Это произошло после того, как сильно подвыпив, она и ее новый бойфренд Пол Солиз подрались в номере. Очевидцы предположили, что у Бритни было психическое расстройство.



Что примечательно, недавно Асгари и Спирс завершили продолжительный бракоразводный процесс, поделив оставшееся имущество.