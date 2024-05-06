



Галант: После отказа ХАМАСа от сделки по заложникам, мы должны войти в Рафиах

Встретившись с семьями заложников, министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль продолжит усилия по освобождению тех, кого удерживает ХАМАС в Газе, на фоне предстоящей наземной операции против террористической группировки в Рафиахе.



"Действия по возвращению ваших близких продолжаются постоянно, даже сейчас. Мы стремимся к достижению целей войны, но отказ ХАМАСа от любого плана, который позволил бы вернуть заложников, вынуждает нас начать операцию в Рафиахе", - обращается он к семьям, как сообщает его канцелярия.



"Даже после начала операции в Рафиахе все усилия по возвращению заложников домой будут продолжены", - говорит Галант.

