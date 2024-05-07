



Эмили Блант тошнило от поцелуев с актерами на съемках кино

Голливудская актриса Эмили Блант откровенно призналась о неприятных моментах съемок в Кино.



По данным Metro, в эфире радиошоу Sirius 100 XM знаменитость спросили,"хочет ли она когда-нибудь блевать" после поцелуя с коллегой.



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"Да, конечно, меня тошнило", - призналась актриса.



Раскрывать конкретные имена Блант не стала, отметив лишь, что ей определенно не нравилось целоваться с этими людьми. Для создании "химии" ей пришлось даже разработать методику поцелуев с коллегами.



По словам Эмили, ей понравилось работать Дуэйном Джонсоном в "Круизе по джунглям", а также с Мэттом Дэймоном, Робертом Дауни-младшим и Томом Крузом, как и с Райаном Гослингом.