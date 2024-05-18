



Скандал между Успенской и Киркоровом вышел на новый уровень

Поп-король Филипп Киркоров, подавший иск в суд против Любови Успенской, обозвал ее "попрошайкой".



По данным издания "СтарХит", певица отказалась молчать.



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"Я никогда не начинаю первая никаких разбирательств, живу своей жизнью, своим творчеством. Но Филипп мне навязал, получается, какое-то неуместное в наше время противостояние. Назвал меня, женщину, коллегу, которая ему в матери годится, попрошайкой. Девушки, дорогие, будьте осторожны, а то сегодня подарят какой-нибудь брелок, а завтра на всю страну оскорбят", - возмутилась она.



По словам Успенской, подобное поведение "женоненавистника" Киркорова не должно подорвать веру в мужчин.