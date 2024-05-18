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Развода не будет? Джей Ло и Бена Аффлека заметили вместе
18.05.2024 11:33 Алина Груднева

Развода не будет? Джей Ло и Бена Аффлека заметили вместе

Папарацци подловили Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, когда те шли по улице вместе с сыном.

Джей Ло с супругом видели вместе впервые за почти два месяца.

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В сети активно распространяются слухи о том, что парочка решила подать на развод и уже не живет вместе.

Таблоиды пишут, что их совместная прогулка не свидетельствует о примирении. Бен и Джениффер пришли в школу сына, после чего разъехались по разным домам.

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