



Развода не будет? Джей Ло и Бена Аффлека заметили вместе

Папарацци подловили Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, когда те шли по улице вместе с сыном.



Джей Ло с супругом видели вместе впервые за почти два месяца.



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В сети активно распространяются слухи о том, что парочка решила подать на развод и уже не живет вместе.



Таблоиды пишут, что их совместная прогулка не свидетельствует о примирении. Бен и Джениффер пришли в школу сына, после чего разъехались по разным домам.