P.Diddy жестоко избил свою бывшую: в сеть слили видео
Американский рэпер P.Diddy, обвиненный в насилии и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, жестоко избил свою бывшую девушку Кэсси.
Соответствующий момент был зафиксирован камерой в коридоре отеля.
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Музыкант повалил женщину, после чего начал добивать ее ногами.
Рэпер пытался сделать так, чтобы видео не стало достоянием общественности. Он выкупил запись, однако копия все равно оказалась в сети.
Внимание: видео содержит сцены насилия
50 Cent was right all along P diddy is a woman beater i hope he is jailed for life pic.twitter.com/d9CM3a8UwF— Blackie (@Officialboss13) May 17, 2024