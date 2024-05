P.Diddy жестоко избил свою бывшую: в сеть слили видео

Американский рэпер P.Diddy, обвиненный в насилии и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, жестоко избил свою бывшую девушку Кэсси.



Соответствующий момент был зафиксирован камерой в коридоре отеля.



Музыкант повалил женщину, после чего начал добивать ее ногами.



Рэпер пытался сделать так, чтобы видео не стало достоянием общественности. Он выкупил запись, однако копия все равно оказалась в сети.



Внимание: видео содержит сцены насилия

50 Cent was right all along P diddy is a woman beater i hope he is jailed for life pic.twitter.com/d9CM3a8UwF