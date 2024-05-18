



P.Diddy жестоко избил свою бывшую: в сеть слили видео

Американский рэпер P.Diddy, обвиненный в насилии и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, жестоко избил свою бывшую девушку Кэсси.



Соответствующий момент был зафиксирован камерой в коридоре отеля.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Музыкант повалил женщину, после чего начал добивать ее ногами.



Рэпер пытался сделать так, чтобы видео не стало достоянием общественности. Он выкупил запись, однако копия все равно оказалась в сети.



Внимание: видео содержит сцены насилия