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P.Diddy жестоко избил свою бывшую: в сеть слили видео
18.05.2024 13:07 Алина Груднева

P.Diddy жестоко избил свою бывшую: в сеть слили видео

Американский рэпер P.Diddy, обвиненный в насилии и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, жестоко избил свою бывшую девушку Кэсси.

Соответствующий момент был зафиксирован камерой в коридоре отеля.

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Музыкант повалил женщину, после чего начал добивать ее ногами. 

Рэпер пытался сделать так, чтобы видео не стало достоянием общественности. Он выкупил запись, однако копия все равно оказалась в сети.

Внимание: видео содержит сцены насилия

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