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Трое пропавших в Мексике туристов были убиты выстрелами в голову
06.05.2024 22:30 Алина Груднева

Трое пропавших в Мексике туристов были убиты выстрелами в голову

В Мексике опознали найденные в колодце с огнестрельными ранениями в голову три тела.

По данным CNN, они принадлежали пропавшим без вести австралийским и американскому туристам.

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Родственники американца Джека Картера Роуда и австралийских братьев Джейка и Каллума Робинсонов опознали их тела без проведения генетических тестов.

По данным генпрокуратуры, трое мексиканцев, ранее допрошенных в связи с их исчезновением, были арестованы по подозрению в похищении. 

Как сообщалось ранее, трое друзей-туристов занимались серфингом и кемпингом недалеко от города Энсенада. Они пропали без вести 29 апреля. В полиции предположили, что их могли убить в результате ограбления.

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