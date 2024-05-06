Трое пропавших в Мексике туристов были убиты выстрелами в голову
В Мексике опознали найденные в колодце с огнестрельными ранениями в голову три тела.
По данным CNN, они принадлежали пропавшим без вести австралийским и американскому туристам.
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Родственники американца Джека Картера Роуда и австралийских братьев Джейка и Каллума Робинсонов опознали их тела без проведения генетических тестов.
По данным генпрокуратуры, трое мексиканцев, ранее допрошенных в связи с их исчезновением, были арестованы по подозрению в похищении.
Как сообщалось ранее, трое друзей-туристов занимались серфингом и кемпингом недалеко от города Энсенада. Они пропали без вести 29 апреля. В полиции предположили, что их могли убить в результате ограбления.