



Пропавшие в Мексике серферы возможно были убиты в результате ограбления

Пропавшие американские и австралийские туристы, скорее всего, были убиты при угоне автомобиля в Мексике, утверждает полиция



'Когда они попытались забрать автомобили, жертвы воспротивились ограблению", - сказал генеральный прокурор штата Баха Калифорния.



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Американские и австралийские туристы, исчезнувшие во время путешествия по Мексике, скорее всего, были убиты в результате ограбления, перешедшего в стрельбу, сообщают власти.



Австралийские братья Джейк и Каллум Робинсон и их друг Картер Роад из США были объявлены пропавшими без вести после того, как не явились на место своего проживания в Баха Калифорния в субботу 27 апреля.



Позднее их машину нашли сгоревшей, а три палатки - брошенными.



Теперь полиция Мексики заявляет, что, похоже, к туристам подошла группа, пытавшаяся угнать их белый пикап, а когда они отказались, их застрелили, сообщает 7News.



"Когда они попытались забрать машины, жертвы воспротивились ограблению. Грабители были вооружены огнестрельным оружием, а затем, очевидно, застрелили жертв", - заявила генеральный прокурор штата Баха Калифорния Мария Елена Андраде Рамирес.



Три тела были позже найдены в "труднопроходимой местности" в южной части муниципалитета Энсенада, говорится в пресс-релизе генерального прокурора штата Баха Калифорния.



Тела были найдены в состоянии глубокого разложения на дне колодца, сообщает издание.



"Все три тела соответствуют характеристикам, позволяющим с высокой степенью вероятности предположить, что они принадлежат туристам", - заявил генеральный прокурор.



В настоящее время проводятся лабораторные исследования для установления личности найденных тел, сообщает 7News.



Следователи также обнаружили в колодце четвертое тело, которое, как полагают, принадлежит владельцу участка и, по словам полиции, не имеет отношения к делу.

