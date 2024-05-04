



В Мексике обнаружили тела в районе, где пропали туристы из Австралии и США

Власти Мексики обнаружили три тела в районе, где пропали без вести американские и австралийские туристы.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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Уточняется, что был выйвлен сгоревший пикап примерно в 65 км от места, где были найдены тела. Теперь останки будут отправлены на судмедэкспертизу, чтобы установить, действительно они принадлежат пропавшим туристам.



Тела были найдены на скале. В поисках туристов участвовали службы безопасности и группы активистов. По данным CNN, предполагается, что трое друзей занимались серфингом и отдыхали в походе недалеко от города Энсенада.