



Отчет: в Гарварде игнорировали рекомендации по борьбе с антисемитизмом

Администрация Гарвардского университета не смогла справиться с проявлениями антисемитизма на территории кампуса.



По данным Wall Street Journal, об этом сказано в специальном докладе комитета по образованию Палаты представителей США, который будет опубликован позже 16 мая.



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Уточняется, что руководство университета проигнорировало рекомендации по устранению этой проблемы, которую само же создало.



"Бывший президент Клодин Гэй использовала комитет по противодействию антисемитизму только в качестве шоу", - сказала депутат-республиканка Вирджиния Фокс.