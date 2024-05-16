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Отчет: в Гарварде игнорировали рекомендации по борьбе с антисемитизмом
16.05.2024 19:42 Алина Груднева

Отчет: в Гарварде игнорировали рекомендации по борьбе с антисемитизмом

Администрация Гарвардского университета не смогла справиться с проявлениями антисемитизма на территории кампуса.

По данным Wall Street Journal, об этом сказано в специальном докладе комитета по образованию Палаты представителей США, который будет опубликован позже 16 мая.

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Уточняется, что руководство университета проигнорировало рекомендации по устранению этой проблемы, которую само же создало. 

"Бывший президент Клодин Гэй использовала комитет по противодействию антисемитизму только в качестве шоу", - сказала депутат-республиканка Вирджиния Фокс.

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