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Источник в Госдепе: Китаю придется сделать выбор
16.05.2024 18:04 Алина Груднева

Источник в Госдепе: Китаю придется сделать выбор

Китаю придется сделать выбор, либо поддерживать Россию, либо развивать отношения с Западом.

Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой источник в Госдепартаменте США.

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"Если Китай заявляет, что хочет хороших отношений с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать крупнейшую угрозу для европейской безопасности", - сказал источник.

По его словам, такой позиции относительно Китая придерживаются в НАТО и G7.

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