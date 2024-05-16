



Источник в Госдепе: Китаю придется сделать выбор

Китаю придется сделать выбор, либо поддерживать Россию, либо развивать отношения с Западом.



Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой источник в Госдепартаменте США.



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"Если Китай заявляет, что хочет хороших отношений с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать крупнейшую угрозу для европейской безопасности", - сказал источник.



По его словам, такой позиции относительно Китая придерживаются в НАТО и G7.