



Во Франции ответили на слухи об отправке военных в Украину

Во Франции на официальном уровне опровергли слухи в СМИ относительно отправки страной своих войск в Украину.



Информацию об этом обнародовало министерство иностранных дел страны.



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"Кампании по дезинформации о поддержке Францией Украины не ослабевают. Нет, Франция не отправляла войска в Украину", - ответили в МИДе.



Таким образом в Париже прокомментировали слова экс-помощника замминистра обороны США Стивена Брайена, который написал в статье для гонконгского издания Asia Times, что Париж тайно направил Иностранный легион в Украину. Он утверждал, будто первые 100 солдат из Франции уже в Славянске, и страна собирается отправить около 1,5 тысяч бойцов.