Во Франции ответили на слухи об отправке военных в Украину
Во Франции на официальном уровне опровергли слухи в СМИ относительно отправки страной своих войск в Украину.
Информацию об этом обнародовало министерство иностранных дел страны.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости
"Кампании по дезинформации о поддержке Францией Украины не ослабевают. Нет, Франция не отправляла войска в Украину", - ответили в МИДе.
Таким образом в Париже прокомментировали слова экс-помощника замминистра обороны США Стивена Брайена, который написал в статье для гонконгского издания Asia Times, что Париж тайно направил Иностранный легион в Украину. Он утверждал, будто первые 100 солдат из Франции уже в Славянске, и страна собирается отправить около 1,5 тысяч бойцов.
Alerte INFOX🚨— France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) May 6, 2024
Les campagnes de désinformation sur le soutien de la France à l’Ukraine ne faiblissent pas, la preuve 🔎
NON, la France n'a pas envoyé de troupes en #Ukraine. pic.twitter.com/IYAxLXxzMJ