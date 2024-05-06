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Во Франции ответили на слухи об отправке военных в Украину
06.05.2024 19:09 Алина Груднева

Во Франции ответили на слухи об отправке военных в Украину

Во Франции на официальном уровне опровергли слухи в СМИ относительно отправки страной своих войск в Украину.

Информацию об этом обнародовало министерство иностранных дел страны.

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"Кампании по дезинформации о поддержке Францией Украины не ослабевают. Нет, Франция не отправляла войска в Украину", - ответили в МИДе.

Таким образом в Париже прокомментировали слова экс-помощника замминистра обороны США Стивена Брайена, который написал в статье для гонконгского издания Asia Times, что Париж тайно направил Иностранный легион в Украину. Он утверждал, будто первые 100 солдат из Франции уже в Славянске, и страна собирается отправить около 1,5 тысяч бойцов.

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