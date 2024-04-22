



В ВМС ВСУ рассказали об уникальности "Коммуны" ЧФ РФ

Успешно атакованный Силами обороны Украины спасательный корабль ЧФ РФ "Коммуна", был уникальным и ранее использовался для поиска необходимых элементов на месте гибели крейсера "Москва".



Об этом рассказал представитель Военно-морских Сил Дмитрий Плетенчук в эфире Национального телемарафона, уточнив, что имело судно на борту необходимое оборудование и подводные дроны.



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Перед этим войска РФ использовали "Коммуну" для поиска элементов, которые интересовали российское руководство, на месте гибели крейсера "Москва". Последним назначением корабля стало прикрытие собственным корпусом боевых "товарищей" в гавани.



Прокомментировал Плетенчук и смену командующего Черноморским флотом, отметив, что все это является "одной школой". В то же время враг частично изменил тактику – усилил воздушный компонент, патрулирование прибрежной полосы дронами и вертолетами.



"Но эта тактика осталась ему в наследство. В целом же они продолжают искать выход из этой ситуации, когда они вынуждены находиться в обороне", – пояснил Плетенчук, добавив, что корабли Черноморского флота остаются в пунктах базирования, а враг тем временем пытается усилить меры по патрулированию акватории для того, чтобы обезопасить остатки своих кораблей.



"Наибольшей угрозой для Украины остаются носители крылатых ракет, морские платформы, которые способны их запускать. Среди них есть и подводные лодки, среди них сейчас насчитываются три единицы. И эти объекты сложнее поражать. Но любая подводная лодка все равно базируется в пункте базирования в надводном положении", – подытожил Плетенчук.



Как сообщал Mignews.ua, воскресное утро 21 апреля в Севастополе началось со взрывов. Оккупационная администрация сообщила об отражении атаки на корабль России, впрочем, в сети заявили о "прилете". "Крымский ветер" рассказал о вероятном ударе по кораблю "Коммуна", а ВМС позже подтвердили эту информацию.



Корабль "Коммуна" является старейшим кораблем на вооружении Военно-морских сил страны террориста. Его спустили на воду аж в 1913 году.