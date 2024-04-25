



В Британии говорят: ВСУ усилят удары по глубокому тылу РФ

В ожидании поставок западного вооружения Украина намерена увеличить атаки на объекты в глубоком тылу РФ. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на интервью начальника штаба обороны, командующего Вооруженными силами Великобритании адмирала Тони Радакина.



По его словам, оборона Украины настроена неблагоприятно, и признал, что стране предстоит "трудная" борьба за отпор наступающим российским войскам. Однако Радакин подчеркнул, что столь мрачный "анализ" войны не учитывает более длительных тенденций, складывающихся в пользу Киева.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



К ним относятся последние пакеты военной помощи от США и Европы, все более успешные удары Украины с дальнего расстояния и "полный провал" Москвы в попытке перекрыть жизненно важный для Киева экспорт зерна через Черное море.



"Опасность любого анализа заключается в том, что он не учитывает, где мы находимся сейчас и где будем находиться в ближайшие пару лет", – заявил Радакин. Он уверен, что люди должны перестать "превозносить Россию" и верить, что у нее "каким-то образом есть большие преимущества".



Командующий Вооруженными силами Великобритании обратил внимание, что во время почти шестимесячного перерыва в связи с американским финансированием Киева, который закончился только на этой неделе, российские войска продолжали наносить удары по Украине тяжелой артиллерией, ракетами и беспилотниками, добившись при этом некоторых ограниченных территориальных успехов.



Чтобы перехватить инициативу, украинские командиры просили Запад предоставить больше дальнобойного высокотехнологичного оружия, а параллельно наносили все более амбициозные удары внутри России по производственным мощностям и энергетической инфраструктуре.



Как известно, Вашингтон согласился предоставить ATACMS, тайно отправив партию в начале этого месяца. Однако после долгих прений президент США Джо Байден все же приказал своей команде в Белом доме обеспечить, чтобы ATACMS использовали только на территории Украины.



В то же время Радакин не высказывал никаких сомнений по поводу украинских атак и диверсий в России. Он также напомнил, что правительство Великобритании увеличило военную помощь Киеву до 3 млрд фунтов (3,7 млрд долларов).



Радакин также отверг критику, что у Запада не было общего плана относительно того, как помочь Киеву достичь победы, а только оказал ему достаточную военную помощь, чтобы предотвратить поражение.



"Не ждите, что кто публично скажет: "Это план А, В и С". Некоторые элементы военного подхода Украины будут скрыты, некоторые из них будут продиктованы тактическим или оперативным преимуществом, а некоторые также будут зависеть от более фундаментальных аспектов", – объяснил британский военный.



Как сообщал Mignews, Сенат США окончательно проголосовал за помощь Украине. Перед этим – 20 апреля – Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о предоставлении почти 61 млрд долларов помощи Украине. Большая часть этой огромной суммы уйдет на военную поддержку. Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении помощи Украине.



СМИ сообщали, что дальнобойные ракеты ATACMS будут в первом пакете помощи.