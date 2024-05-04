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Жестоко избит кандидат от партии Шольца в Европарламент
04.05.2024 23:28 Алина Груднева

Жестоко избит кандидат от партии Шольца в Европарламент

На кандидата от Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца в Европарламент совершено нападение в Дрездене.

По данным информагентства AP, это произошло во время агитации к предстоящим выборам.

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Согласно заявлению партии, на Матиаса Экке напали в то время, когда расклеивались агитационные листовки. Депутат получил тяжелые травмы. Ему понадобилось хирургическое вмешательство.

По словам главы МВД ФРГ и члена той же партии Нэнси Фезер, если будут доказательства того, что избиение было политически мотивированным, это будет серьезной "атакой на демократию".

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