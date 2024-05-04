



Жестоко избит кандидат от партии Шольца в Европарламент

На кандидата от Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца в Европарламент совершено нападение в Дрездене.



По данным информагентства AP, это произошло во время агитации к предстоящим выборам.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Согласно заявлению партии, на Матиаса Экке напали в то время, когда расклеивались агитационные листовки. Депутат получил тяжелые травмы. Ему понадобилось хирургическое вмешательство.



По словам главы МВД ФРГ и члена той же партии Нэнси Фезер, если будут доказательства того, что избиение было политически мотивированным, это будет серьезной "атакой на демократию".