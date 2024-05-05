



Ким Чен Ын набирает девственниц в жуткий "отряд удовольствия"

Беженка из Северной Кореи, 30-летняя Йонми Пак рассказала о жутком "отряде удовольствия", для которого Ким Чен Ын каждый год отбирает 25 девственниц.



По данным Daily Star, сама женщина несколько раз попадала под отбор, но не проходила из-за семейного статуса.



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По ее словам, девушек отбирают по внешности и по политической лояльности. Люди Ким Чен Ына ходят даже по школьным дворам и классам.



"Как только они находят красивых девочек, первое, что они делают, это проверяют их семейный и политический статус. Они отсеивают девочек, у которых члены семьи сбежали из Северной Кореи или имеют родственников в Южной Корее или других странах", - пояснила Пак.



После этого проводится медицинское обследование, чтобы подтвердить девственность. И даже после такой тщательной проверки в "отряд удовольствия" попадают только несколько девушек со всей страны. Служать диктатору три группы. Одна предоставляет услуги массажа, вторая исполняет песни и танцует. Третья же группа предназначена для сексуальной деятельности.



"Они должны иметь сексуальные отношения с диктатором и другими мужчинами. Они должны научиться угождать этим мужчинам – это их единственная цель", - поделилась она.



По словам Пак, у таких девушек есть "срок годности". На "пенсию" их отправляют по исполнении 20 лет. Девушки получают определенные "привилегии". Они сами могут выбрать себе мужчину из охраны диктатора, за которого их выдадут замуж.