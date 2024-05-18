Зеленский оценил идею Макрона о перемирии на время Олимпиады
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение французского лидера Эммануэля Макрона относительно перемирия с РФ на время проведения Олимпийских игр в Париже.
Соответствующее заявление он сделал в интервью информационному агентству AFP.
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"Во-первых, мы не доверяем Путину. Во-вторых, от него не ждут вывода своих войск в рамках режима прекращения огня. Кроме того, никто не гарантирует нам, что Путин не будет использовать режим прекращения огня для получения преимущества на поле боя", - прокомментировал Зеленский.
На встрече с журналистами он также напомнил, что прекращение огня уже было, но это не работает.
"Прекращение огня же не мешает технике заехать ближе, а потом включить наступление. То есть я не понимаю детали. Для меня пока это звучит, как неживая история", - отметил он.