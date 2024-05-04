



Глава МИД Польши: пусть Путин задумается, что мы будем делать дальше

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу не раскрывать свои карты относительно планов перед президентом России Владимиром Путиным.



По данным RMF 24, такое заявление он сделал в интервью BBC World.



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Сикорский не стал исключать возможности отправки западных войск в Украину, имея в виду слова президента Франции Эммануэля Макрона. Он отметил, что Путин должен оказаться в той ситуации, когда не будет уверен, что намерен делать Запад.



"Мы не будем раскрывать наши карты. Пусть Путин думает о том, что мы будем делать. Мы тратим самую большую часть нашего ВВП в НАТО – 4%, и мы можем потратить больше в следующем году", – сказал он, комментируя возможность отправки войск Польши в Украину.



Сикорский также не считает Путина настолько безумным, чтобы нападать на какую-то из стран-членов НАТО.