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Tesla судится с Tesla, но есть нюанс
05.05.2024 01:26 Алина Груднева

Tesla судится с Tesla, но есть нюанс

Американская компания Илона Маска Tesla судится с индийским тезкой Tesla Power.

По данным информационного агентства Reuters, иск был подан за копирование торговой марки.

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Индийский производитель аккумуляторов обвиняется в использовании бренда для продвижения продукции.

Tesla потребовала, чтобы Tesla Power возместила убытки. Также истец запросил в суде постоянного судебного запрета на использование названия. Компания сообщила суду в Нью-Дели, что производитель продолжает рекламировать свою продукцию под этим брендом, хотя обещал еще в апреле 2022 года прекратить это делать.

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