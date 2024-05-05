Tesla судится с Tesla, но есть нюанс
Американская компания Илона Маска Tesla судится с индийским тезкой Tesla Power.
По данным информационного агентства Reuters, иск был подан за копирование торговой марки.
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Индийский производитель аккумуляторов обвиняется в использовании бренда для продвижения продукции.
Tesla потребовала, чтобы Tesla Power возместила убытки. Также истец запросил в суде постоянного судебного запрета на использование названия. Компания сообщила суду в Нью-Дели, что производитель продолжает рекламировать свою продукцию под этим брендом, хотя обещал еще в апреле 2022 года прекратить это делать.