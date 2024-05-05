



Bild: За 4 месяца Байден оговорился на публике 148 раз

Журналисты американского портала Daily Caller изучили официальные стенограммы речей Джо Байдена на сайте Белого дома. Пресс-служба вносит правки в эти тексты, если президент США допустил оговорку.



С 1 января по 24 апреля они исправили 118 речей, внеся как минимум 148 корректировок. Чаще всего они касаются конкретных цифр, дат, имен и названий. Но иногда исправляют и целые фразы.



Например, рассказывая в марте о своём Американском плане спасения, Байден заявил, что “каждый американец голосовал против” него. Пресс-служба поправила на “каждый республиканец”. Тогда же президент сказал, что “угроза демократии должна быть защищена” вместо “побеждена” (defended вместо defeated). В апреле он заявил, что “мы поняли это неправильно”. В стенограмме “мы” изменили на “они”. Недавно Байден и вовсе прочитал техническое слово “пауза” в телесуфлере.



Daily Caller отмечает, что Трамп, будучи президентом, оговаривался намного реже.





