



Президент Грузии наложила вето на закон об "иностранных агентах"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на так называемый закон об иностранных агентах, направленный против СМИ и НПО, финансируемых иностранными правительствами, после нескольких недель массовых протестов грузин, которые считают, что этот закон ставит под угрозу путь страны к интеграции в ЕС.



Согласно закону, СМИ и НПО должны будут зарегистрироваться как "преследующие интересы иностранной державы", если они получают более 20 процентов своего финансирования из-за рубежа.



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В начале недели Зурабишвили заявила, что считает этот закон "неприемлемым".



Зурабишвили, которая все больше враждует с "Грузинской мечтой" с тех пор, как партия поддержала ее кандидатуру в 2018 году, ранее заявила о намерении наложить вето на законопроект, который был одобрен парламентом 14 мая.



Она назвала закон "О прозрачности иностранного влияния" непопулярной попыткой отклонить Грузию от пути в ЕС и "подавить гражданское общество".

