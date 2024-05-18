



Нефтяной танкер под панамским флагом поражен ракетой хуситов

По данным британской охранной фирмы Ambrey, танкер с нефтью под панамским флагом был атакован вблизи йеменского портового города Моха на Красном море.



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Ambrey сообщает, что судно было поражено ракетой и на его борту начался пожар примерно в 10 морских милях к юго-западу от Мокхи. Судно получило помощь, и одно из его рулевых устройств функционирует, добавляет Ambrey, ссылаясь на полученную информацию, но не сообщая более подробных сведений.