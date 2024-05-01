



Наемники из Непала бегут из "второй армии мира", – ГУР

Наемники из Непала дезертируют из военных подразделений армии РФ, которая ведет войну в Украине. Причиной таких действий в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины называют огромные потери в "мясных штурмах" и жестокое обращение со стороны российских командиров, включая внесудебные казни за отказ выполнять приказы и идти на верную смерть.



Согласно данным, российские военные осуществляют поиск дезертиров по оккупированным украинским территориям, включая Луганскую область. Однако эти усилия, как правило, результатов не приносят.



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В рапортах и докладах "наверх" предводители российских военных частей мотивируют дезертирство непальцев предполагаемым "отбытием в родную страну из-за землетрясения", что в ГУР назвали "ерундой".



Несмотря на сложности попадания обратно в Непал из оккупированных территорий, участие в боевых действиях против Украины в составе российских вооруженных сил может повлечь за собой серьезные последствия для граждан Непала, включая привлечение к ответственности в их родной стране.



Как ранее сообщалось, Россия завербовала около 2000 непальских мужчин для участия в войне против Украины. Еще в начале марта стало известно, что многие пытаются вернуться назад из-за невыносимых условий в рядах оккупантов.



