



В США конгрессмен-демократ заподозрен во взяточничестве

Члену Палаты представителей от Демократической партии Генри Куэльяру из Техаса и его жене предъявлено обвинение в получении взятки на сумму в размере почти 600 тысяч долларов от двух иностранных организаций.



По данным CNN, об этом свидетельствует текст обвинительного заключения федерального суда Техаса.



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Предполагаемая схема осуществлялась с конца 2014 года по ноябрь 2021 года. В пятницу, 3 мая, демократ и его жена Имельда Куэльяр были освобождены под залог в 100 тысяч долларов. Им предъявлено несколько обвинений, в том числе в сговоре с целью подкупа федерального чиновника и в отмывании денег.



По версии прокуроров, Генри и Имельда Куэльяр на протяжении двух лет разрабатывали схемы по получению взяток от иностранных организаций – нефтегазовой компании, "полностью принадлежащей и контролируемой правительством Азербайджана, и банка со штаб-квартирой в Мехико".



"Я хочу прояснить, что и моя жена, и я невиновны в этих обвинениях. Все, что я делал в Конгрессе, было направлено на служение народу Южного Техаса", - сказал обвиняемый, заверив, что намерен подать заявку на переизбрание в ноябре.