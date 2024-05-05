



Столетняя японка проплыла на соревнованиях 1500 м

Японка Мейко Нагаока стала первой, кто в почтенном столетнем возрасте преодолел дистанцию в полторы тысячи метров вольным стилем.



Сначала бабулю стали беспокоить колени, и она стала заниматься плаванием, надеясь облегчить свое состояние. На тот момент женщине было 82 года. Вскоре она начала посещать бассейн несколько раз в неделю. А потом оказалось, что долгожительница уже участвует в соревнованиях.



Также, Мейко активно участвует в соревнованиях и является мировым лидером в возрастной категории 100-104 года, обладая 24 титулами как на коротких, так и на длинных дистанциях.



Пример госпожи Нагаока доказывает, что никогда не поздно начинать!



