В Беларуси высказались об участии спортсменов на Олимпийских играх
Олимпийский комитет Беларуси не против участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.
Об этом сообщил глава комитета Виктор Лукашенко.
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По его словам, вызывает "печаль и разочарование" тот факт, что на Олимпиаде спортсмены не смогут выступать под своим флагом и с гимном, а будут участвовать в играх в нейтральном статусе.
"Сейчас мы не видим больших препятствий для участия наших спортсменов в Олимпиаде", отметил он.