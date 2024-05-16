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В Беларуси высказались об участии спортсменов на Олимпийских играх
16.05.2024 15:32 Алина Груднева

В Беларуси высказались об участии спортсменов на Олимпийских играх

Олимпийский комитет Беларуси не против участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

Об этом сообщил глава комитета Виктор Лукашенко.

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По его словам, вызывает "печаль и разочарование" тот факт, что на Олимпиаде спортсмены не смогут выступать под своим флагом и с гимном, а будут участвовать в играх в нейтральном статусе.

"Сейчас мы не видим больших препятствий для участия наших спортсменов в Олимпиаде", отметил он.

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