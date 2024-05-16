



В Беларуси высказались об участии спортсменов на Олимпийских играх

Олимпийский комитет Беларуси не против участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.



Об этом сообщил глава комитета Виктор Лукашенко.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, вызывает "печаль и разочарование" тот факт, что на Олимпиаде спортсмены не смогут выступать под своим флагом и с гимном, а будут участвовать в играх в нейтральном статусе.



"Сейчас мы не видим больших препятствий для участия наших спортсменов в Олимпиаде", отметил он.