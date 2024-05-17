



Вратарь "Ювентуса" снял шорты и… стриптиз закрыл форвард Милик

В финальном матче за Кубок Италии туринский "Ювентус" обыграл "Аталанту" и впервые за долгое время завоевал первый трофей.



После матча туринская команда бурно праздновала в раздевалке.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В сети появились многочисленные видео, записанные футболистами.



На одном из них, третий вратарь клуба Карло Пинсольо, известный как главный шутник в команде, снял шорты и намеревался продемонстрировать очередную "шутку".



К счастью в этот самый момент "шутку" "прикрыл" вставший польский форвард клуба Аркадиуш Милик.











