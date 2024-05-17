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Вратарь "Ювентуса" снял шорты и… стриптиз закрыл форвард Милик
17.05.2024 12:58 MIGnews.com

Вратарь "Ювентуса" снял шорты и… стриптиз закрыл форвард Милик

В финальном матче за Кубок Италии туринский "Ювентус" обыграл "Аталанту" и впервые за долгое время завоевал первый трофей.

После матча туринская команда бурно праздновала в раздевалке.

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В сети появились многочисленные видео, записанные футболистами.

На одном из них, третий вратарь клуба Карло Пинсольо, известный как главный шутник в команде, снял шорты и намеревался продемонстрировать очередную "шутку".

К счастью в этот самый момент "шутку" "прикрыл" вставший польский форвард клуба Аркадиуш Милик.





 

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