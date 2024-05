Усик-Фьюри: "битва взглядов" не состоялась

На последней пресс-конференции перед столь ожидаемым поединком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу, между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, должна была состояться традиционная "битва взглядов" между участниками.



Однако британец игнорировал это событие. Он смотрел на зрителей, радостно показывая свои мускулы, в то время как украинец не сводил глаз со своего оппонента.



Поединок состоится в ночь с субботы, 18 мая на воскресенье, 19 мая.



Two very different approaches to today's face-off from Oleksandr Usyk and Tyson Fury 👀#FuryUsyk | Saturday | @boxingontnt | #RiyadhSeason pic.twitter.com/M5x3xjWbwB