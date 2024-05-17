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Усик-Фьюри: "битва взглядов" не состоялась
17.05.2024 14:45 MIGnews.com

Усик-Фьюри: "битва взглядов" не состоялась

На последней пресс-конференции перед столь ожидаемым поединком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу, между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, должна была состояться традиционная "битва взглядов" между участниками.

Однако британец игнорировал это событие. Он смотрел на зрителей, радостно показывая свои мускулы, в то время как украинец не сводил глаз со своего оппонента.

Поединок состоится в ночь с субботы, 18 мая на воскресенье, 19 мая.
 



 

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