



СМИ: США разрешили Украине бить дальнобойными ATACMS по Крыму

США разрешили Украине бить по объектам в Крыму дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона.



В американском военном ведомстве назвали Крым центром российских военно-воздушных и наземных сил, "где до сих пор у России было относительно безопасное убежище". Поэтому целью ударов с помощью систем ATACMS станет большее давление на Крым, отметил представитель Пентагона.



Кроме этого, ATACMS могут использоваться для нанесения ударов в тылу российской армии в других оккупированных регионах Украины. В этом случае целью ракет будут узлы снабжения России на юго-востоке страны, пояснили в Пентагоне.



Украина получила версию ATACMS с дальностью до 300 километров. Точное число передаваемых ракет не раскрывается. Осенью прошлого года США отправляли Киеву ракеты этой системы с дальностью 165 км.