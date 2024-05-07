



Уолл-стрит растет, поскольку инвесторы вновь надеются на снижение ставки ФРС

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, продолжив рост, достигнутый на прошлой неделе благодаря тому, что инвесторы ставят на то, что вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году увеличится.



Эталонный индекс S&P 500 (.SPX), и технологический индекс Nasdaq (.IXIC), достигли трехнедельных максимумов после того, как данные в пятницу показали, что рост числа рабочих мест в США замедлился больше, чем ожидалось в апреле, что ослабило давление на центральный банк США, чтобы он дольше сохранял ставки на высоком уровне.



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"Экономические новости оказались как нельзя кстати. Они все еще вызывают признаки базовой силы экономики, что должно позволить росту доходов продолжать способствовать созданию условий, в которых цены на акции могут расти", - сказал Марк Лускини, главный инвестиционный стратег Janney Montgomery Scott в Филадельфии.

