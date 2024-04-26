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Блинкен: Китай может помочь "успокоить напряженность" на Ближнем Востоке
26.04.2024 14:58 MIGnews.com

Блинкен: Китай может помочь "успокоить напряженность" на Ближнем Востоке

Китай может сыграть роль в снижении напряженности на Ближнем Востоке, в том числе посредством своего влияния на Иран, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен журналистам в посольстве США в Пекине.

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"Я думаю, что отношения, которые сложились с Китаем, могут быть позитивными в попытках снизить напряженность, предотвратить эскалацию и избежать распространения конфликта", — говорит Блинкен, добавляя, что министр иностранных дел Китая Ван И согласился поддерживать контакты по Ближнему Востоку.
 

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