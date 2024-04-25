



ISW: ВСУ могли ударить "секретными" ATACMS по российской ПВО в Бердянске

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) С-300, развернутая под временно оккупированным Бердянском в Запорожской области, могла стать целью второго удара Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS, тайно переданными Украине Соединенными Штатами в марте.



Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).



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Информация основана на словах высокопоставленного американского чиновника, который утверждает, что ракеты ATACMS, поставленные Соединенными Штатами в начале марта тайно Украине, могли быть использованы в этой операции.



Отчет указывает, что на геолокационных кадрах, опубликованных 23 апреля, видно, как украинские силы наносят удары по нескольким радарам системы ПВО С-300 в районе Юго-Восточнее Волновахи, что находится к северо-востоку от Бердянска.



Пока украинские военные не подтвердили факт этого удара, но вероятно, что первым объектом атаки стал военный аэродром во временно оккупированном Джанкое (Крым), который был поражен в ночь на 17 апреля. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что был уничтожен или критически поврежден ряд средств противовоздушной обороны россиян, а также поражен пункт управления ПВО.



В США подтвердили тайную поставку ракет ATACMS в Украину в марте, заявив, что они были поставлены в соответствии с указанием президента Джо Байдена. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что США продолжат поставки этих ракет Украине.