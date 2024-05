Пропалестинские протесты в вузах США готовились месяцами

Антиизраильские протесты в кампусах американских университетах готовились месяцами.



По данным Wall Street Journal, в подготовке участвовали пропалестинские группы.



Уточняется, что студенты и организаторы проходили подготовку в течение нескольких месяцев. Их готовили такие антиизраильские группировки, как "Студенты за справедливость в Палестине" (NSJP) и другие организации.



Уточняется, что NSJP делится обновлениями и советами в своем очень активном профиле в соцсети X.



Например, 25 апреля группа поделилась карикатурой, дающей протестующим идеи "ненасильственного" сопротивления.

some friendly advice for students protesting right now pic.twitter.com/ybYuPQZxxd