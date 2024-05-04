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Пропалестинские протесты в вузах США готовились месяцами
04.05.2024 14:27 Алина Груднева

Пропалестинские протесты в вузах США готовились месяцами

Антиизраильские протесты в кампусах американских университетах готовились месяцами.

По данным Wall Street Journal, в подготовке участвовали пропалестинские группы.

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Уточняется, что студенты и организаторы проходили подготовку в течение нескольких месяцев. Их готовили такие антиизраильские группировки, как "Студенты за справедливость в Палестине" (NSJP) и другие организации.

Уточняется, что NSJP делится обновлениями и советами в своем очень активном профиле в соцсети X.

Например, 25 апреля группа поделилась карикатурой, дающей протестующим идеи "ненасильственного" сопротивления.

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