Джей Ло теряет популярность?

За месяц до начала своего гастрольного тура "This is Me… Now", Дженнифер Лопес столкнулась с проблемами. Продаже билетов не шла ожидаемым ходом, несмотря на изменение концепции и акцент на лучшие хиты своей карьеры. Певица, которая в этом году займет пост сопредседателя на престижном балу Met Gala, испытывает затруднения с привлечением аудитории, что видно по свободным местам на аренах по данным сервиса Ticketmaster.



Изыскивая возможности к исправлению ситуацию, Лопес обратилась к опыту Тейлор Свифт и Мадонны, чьи масштабные туры показали выдающиеся результаты. Это вдохновило её на переименование своего тура в "This Is Me… Live The Greatest Hits", чтобы выделить исполнение известных композиций и привлечь больше поклонников.



Несмотря на ребрендинг, эксперты указывают на неудачную маркетинговую стратегию как на возможную причину низкого интереса. Хейли Найт, эксперт по брендингу, считает, что переименование, хотя и приподняло заинтересованность к туру, однако не гарантирует увеличение продаж билетов.



После пятилетнего перерыва "This Is Me… Live The Greatest Hits" представляет собой возвращение Лопес на сцену после ее успешного тура в 2019 году, который принес более $50 млн. Однако новый альбом, выпущенный в рамках этого тура, занял всего 38-е место в чарте Billboard 200, что стало для артистки неожиданно слабым результатом. Он также не вошел в первую десятку лучших альбомов по версии UK Album Chart.



Выход альбома совпал с премьерой нового полуавтобиографического фильма Лопес и документального проекта, которые, вместе с альбомом, входят в состав масштабного мультимедийного проекта стоимостью $20 млн, финансирование которого легло на плечи самой певицы.