Дженифер Лопес и Бен Аффлек подогрели слухи о возможности развода
Певица Дженнифер Лопес и ее красавец-супруг Бен Аффлек находятся на грани развода.
Об этом сообщает InTouch.
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Слухи о том, что в их отношениях наступил надлом ходят уже какое-то время. В сети часто замечают, что Джей Ло и актер не появляются вместе на официальных мероприятиях, таких как Met Gala 2024.5.16
Поговаривают, что Аффлек даже съехал из дома, который парочка подыскивала около двух лет.
"На стене написано - все кончено. Они собираются расстаться и на этот раз Бен не виноват", - сообщает источник.