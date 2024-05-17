Новости » Life Style
Дженифер Лопес и Бен Аффлек подогрели слухи о возможности развода
17.05.2024 03:34 Алина Груднева

Дженифер Лопес и Бен Аффлек подогрели слухи о возможности развода

Певица Дженнифер Лопес и ее красавец-супруг Бен Аффлек находятся на грани развода.

Об этом сообщает InTouch.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Слухи о том, что в их отношениях наступил надлом ходят уже какое-то время. В сети часто замечают, что Джей Ло и актер не появляются вместе на официальных мероприятиях, таких как Met Gala 2024.5.16

Поговаривают, что Аффлек даже съехал из дома, который парочка подыскивала около двух лет.
 
"На стене написано - все кончено. Они собираются расстаться  и на этот раз Бен не виноват", - сообщает источник.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы