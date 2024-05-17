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Сергей Шнуров должен налоговой почти 5 млн рублей
17.05.2024 01:30 MIGnews.com

Сергей Шнуров должен налоговой почти 5 млн рублей

Сергей Шнуров - лидер группы “Ленинград”, как оказалось, задолжал налоговой серьезную сумму.

Основным видом деятельности Шнурова все же является - работа на сцене. Однако, как и у всякого артиста, у Шнурова есть дополнительные привлечения — кино, видео и ТВ-программы, радиовещание, реклама и организация развлечений. 

На днях Шнурову пришло извещение от ФНС с долгом в 4 591 764 рубля. 

С 2022 года артист выступает неохотно. В основном он с охотой откликается на приглашение посетить корпоративы. За 45 минут корпоратива Шнуров хочет 350 тыс евро. Так что долги перед налоговой он бы оплатил еще в первые несколько минут. Были бы корпоративы.

 

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