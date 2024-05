Находка в Колумбийском университете: молотки, ножи и книга о терроризме

Полиция Нью-Йорка опубликовала фотографии с находками, сделанными во время зачистки захваченного пропалестинскими демонстрантами здания в Колумбийском университете.



Правоохранители нашли противогазы, шлемы, защитные очки, молотки, ножи, веревки и книгу о терроризме.



"Это не инструменты протестующих студентов, это инструменты агитаторов, людей, которые работали над чем-то гнусным. Продолжайте мирно и законно протестовать; но знайте, что если вы совершите противоправные действия, полиция Нью-Йорка привлечет вас к ответственности — кто-то должен это сделать", — сказал заместитель комиссара полиции Нью-Йорка Каз Дотри.



Нью-Йорка Ассоциация еврейских выпускников Колумбийского университета, комментируя находки, гневно прокомментировал критику относительно разгона полицией антиизраильского лагеря.



"Вы — позор", — сказано в заявлении.

To the irresponsible faculty who cried rivers that NYPD ended the antisemitic hate festival at @Columbia this week. Here's what NYPD found in our school:



"Gas masks, ear plugs, helmets, goggles, tape, hammers, knives, ropes, and a book on TERRORISM. "



You are a disgrace. https://t.co/9ETwe71k2e