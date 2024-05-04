



В Берлине бесплатно отдают виллу Геббельса

Власти Берлина всерьез рассматривают решение вопроса о дальнейшем существовании виллы Геббельса.



Ежегодное содержание 30 жилых и 40 служебных комнат с бункером и кинотеатром находится близ озера Богензее в 15 км к северу от Берлина обходится государству слишком дорого. Но особенно это не нравится властям Берлина, поскольку высчитывается это содержание из городской казны.



Истории сообщает о том, что в этом доме Геббельс проводил время со своими любовницами.



Во времена ГДР рядом создали школу «Союза свободной немецкой молодёжи» (FDJ, аналог пионерии в СССР). С 2000 года весь комплекс стоит без дела. На его содержание тратят 200-300 тысяч евро ежегодно, не считая единоразовых расходов в несколько миллионов.



Как один из видов решения рассматривают обычный снос с последующим лесонасаждением. Впрочем есть вариант, что объект кто-то купила за 1 евро. Вилле оставляют шанс на существование, поскольку она представляет собой историческую ценность. Вся эта история тянется с прошлого года, а желающих все нет. И суть не в том, что потенциальных покупателей отпугивает место и события, скорее людей пугает предстоящая ответственность по контракту. Ведь новый владелец будет обязан сделать ремонт, а там счет пойдет на миллионы евро.



В декабре 2023 года российская пропаганда распространила фейк о том, что виллу Геббельса якобы купил Владимир Зеленский. Власти Украины однозначно опровергли эту дезинформацию.



