



"Эмили в Париже": Объявлена дата выхода четвертого сезона

Вышел официальный анонс четвертого сезона сериала "Эмили в Париже", и поклонники не могут дождаться, чтобы узнать, что ждет их любимых персонажей. Сойдутся ли наконец Эмили и Габриэль, вернется ли в сериал Алфи (Люсьен Лавискаунт) и станут ли Камиль и Габриэль родителями?



Изначально съемки четвертого сезона были запланированы на осень 2023 года, однако из-за забастовки актерского союза SAG-AFTRA они были отложены. Это также сдвинуло даты выпуска серий.



На этой неделе актерский состав "Эмили в Париже" сделал неожиданное объявление в веселом видеоролике, раскрыв долгожданную дату выхода нового сезона.



Лили Коллинс (Эмили) сообщила, что следующий сезон выйдет гораздо раньше, чем ожидалось, и будет разделен на две части: первая серия выйдет 15 августа, а вторая — 12 сентября.



"У нас есть дата выхода! И даже две!" — подписала Лили видео, в котором актеры объявляют долгожданные новости. "С нетерпением жду, когда смогу показать вам, чем занималась Эмили, куда она отправилась в путешествия и, конечно же, что она носила.



Отмечайте в календарях и готовьтесь к новому захватывающему приключению…"



Пока мало что известно о сюжетных линиях четвертого сезона "Эмили в Париже", но известно, что действие сериала покинет французскую столицу хотя бы на часть сезона, переезжая в Рим, Италия.