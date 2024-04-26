



Хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету в Аденском заливе

Противокорабельная баллистическая ракета была запущена вчера из района Йемена, контролируемого хуситами, в Аденский залив, при этом ни США, ни коалиция, ни коммерческие корабли не сообщили о пострадавших или повреждениях, сообщает Центральное командование США (CENTCOM).



В рамках отдельной операции Центком США добавляет, что он атаковал и уничтожил один беспилотный надводный корабль и один беспилотный летательный аппарат в районе, контролируемом хуситами.



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По данным Морской администрации США, с ноября хуситы нанесли более 50 ударов по судоходству, захватили одно судно и потопили другое, хотя в последние недели количество атак сократилось.



Американские официальные лица предполагают, что у хуситов, возможно, заканчивается оружие в результате проводимой против них кампании под руководством США и постоянного использования ими беспилотников и ракет в последние месяцы.

