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Египет повысил уровень готовности своих войск после начала эвакуации из Рафиаха
06.05.2024 15:19 MIGnews.com

Египет повысил уровень готовности своих войск после начала эвакуации из Рафиаха

Египет повысил уровень готовности своих вооруженных сил на севере Синая, граничащего с Газой, после того как Израиль призвал к эвакуации гражданского населения в некоторых районах Рафиаха в преддверии запланированной операции, сообщают египетские источники в сфере безопасности.

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В феврале газета Wall Street Journal сообщила, что египетские чиновники предупредили, что действие мирного договора между Египтом и Израилем, заключенного на протяжении десятилетий, может быть приостановлено, если войска Армии обороны Израиля войдут в Рафиах или если беженцы из Рафиаха будут вынуждены уйти на юг Синайского полуострова.
 

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