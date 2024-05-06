



Франция: Насильственное перемещение гражданских - военное преступление.

Франция заявляет, что она "категорически против" израильского наступления на Рафиах, в преддверии ожидаемой наземной операции в южном городе Газы.



"Франция вновь заявляет, что она решительно выступает против израильского наступления на Рафиах, где более 1,3 миллиона человек укрываются в ситуации большого бедствия", - говорится в заявлении министерства иностранных дел. "Насильственное перемещение гражданского населения является военным преступлением".



