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Франция: Насильственное перемещение гражданских - военное преступление.
06.05.2024 15:35 MIGnews.com

Франция: Насильственное перемещение гражданских - военное преступление.

Франция заявляет, что она "категорически против" израильского наступления на Рафиах, в преддверии ожидаемой наземной операции в южном городе Газы.

"Франция вновь заявляет, что она решительно выступает против израильского наступления на Рафиах, где более 1,3 миллиона человек укрываются в ситуации большого бедствия", - говорится в заявлении министерства иностранных дел. "Насильственное перемещение гражданского населения является военным преступлением".

 

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