



Ким Кардашьян затронула слухи о романе с футболистом Томом Брэди

Во время своего появления на шоу Netflix "Величайшее жаркое всех времен: Том Брэди", 43-летняя Кардашьян отмахнулась от освистываний, выйдя на сцену Kia Forum в Инглвуде, Калифорния.



"Я действительно здесь сегодня ради Тома", - сказала звезда SKIMS.



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"Я не собиралась приходить сегодня, но раз уж я здесь не в качестве спутницы Тома, то есть все шансы, что я приду", - добавила Кардашьян.



Она продолжила: "Если говорить о том, что мы с Томом встречались, то я знаю, что ходили слухи, что мы встречались, и я никогда не скажу, встречались мы или нет. Я бы просто выпустила кассету", - имея в виду скандал с ее секс-видео 2007 года.



"Я точно знаю, что у нас ничего не получится. Бывший спортсмен, высокие скулы, шелковистые волосы, ты слишком сильно напоминаешь мне моего отчима", - продолжила Кардашьян, имея в виду бывшего супруга своей мамы Крис Дженнер, 74-летнего Кейтлина Дженнера. "Отчасти я думаю, что ты захочешь раздеть меня, чтобы примерить мою одежду".



"Честно говоря, мне тяжело смотреть, как люди осуждают тебя, но я думаю, что достаточно членов моей семьи помогали защищать бывших футболистов", - пошутила Кардашьян, имея в виду своего покойного отца Роберта Кардашьяна-старшего, работавшего адвокатом О. Джея Симпсона во время его печально известного процесса об убийстве в 1994 году.

