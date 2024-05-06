



"Неприемлемо": Боррель осуждает эвакуацию гражданских из Рафиаха

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель осуждает призыв Израиля к палестинцам, проживающим в восточной части Рафиаха, покинуть город в Газе перед ожидаемым наземным наступлением.



"Приказ Израиля об эвакуации гражданских лиц в Рафиахе предвещает худшее: новую войну и голод. Это неприемлемо. Израиль должен отказаться от наземного наступления", - говорится в сообщении Борреля в социальных сетях.



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"ЕС вместе с международным сообществом может и должен действовать, чтобы предотвратить такой сценарий", - говорит он.

