"Неприемлемо": Боррель осуждает эвакуацию гражданских из Рафиаха
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель осуждает призыв Израиля к палестинцам, проживающим в восточной части Рафиаха, покинуть город в Газе перед ожидаемым наземным наступлением.
"Приказ Израиля об эвакуации гражданских лиц в Рафиахе предвещает худшее: новую войну и голод. Это неприемлемо. Израиль должен отказаться от наземного наступления", - говорится в сообщении Борреля в социальных сетях.
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"ЕС вместе с международным сообществом может и должен действовать, чтобы предотвратить такой сценарий", - говорит он.